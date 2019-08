Ein 25-Jähriger aus Enns war am Sonntag mit einem 24-jährigen Freund aus Mauthausen am Traunfall in Roitham baden. Gegen 17.40 Uhr kam den Männern die Idee, von der dortigen Klippe im Bereich des Kraftwerküberlaufs aus einer Höhe von etwa zehn Metern in den Fluss zu springen. Zunächst sprang der 24-Jährige. Dieser signalisierte seinem Freund, dass das Wasser tief genug wäre. Der 25-Jährige machte einen Rückwärtssalto und touchierte bei der Landung im Wasser einen Felsen. Der 24-Jährige rettete seinen Freund aus dem Wasser, Unfallzeugen verständigten sofort die Einsatzkräfte.