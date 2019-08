Salzburg hatte sich am 1. Mai im Finale in Klagenfurt mit 2:0 durchgesetzt und damit seinen sechsten Cuptitel gewonnen. In der ersten Runde der neuen Bundesliga-Saison hatte es neuerlich dieses Duell gegeben, auch in Wien war Salzburg 2:0-Sieger. Für die Wiener bietet sich somit die Gelegenheit zur Revanche.