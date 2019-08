Auf geselliger Wanderung vom Schlosshof Kohfidisch zum Csaterberg im Burgenland hat sich ÖVP-Chef und Altkanzler Sebastian Kurz am Sonntag begeben. Mit dabei war auch der burgenländische Parteiobmann Thomas Steiner. „Es ist immer schön, mit den Menschen direkte Gespräche zu führen und Anregungen für meine Politik zu erhalten. Das ist etwas, das mir einfach viel Kraft gibt“, so Kurz. Bei strahlend blauem Himmel nahmen über 1200 Sympathisanten des Politikers an der Veranstaltung teil.