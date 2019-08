Schwer verletzt wurde am Sonntag eine 33-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt bei einer Wanderung mit ihrer Familie durch die Tscheppaschlucht bei Ferlach in Kärnten. Bei der Teufelsbrücke stürzte die Frau 15 Meter in die Tiefe und musste von der Bergrettung geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.