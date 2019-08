80 Freiwillige suchten

Auch am Samstag machten sich 80 Freiwillige auf die Suche. Die Rettungshundebrigade suchte im unteren flachen Gelände, Mitglieder der Bergrettung im alpinen Gelände, und auch von der Luft aus wurde gefahndet. „Es ist ein so schwieriges Gelände, zu Fuß hätten wir Wochen oder Monate gebraucht, um wirklich jeden Quadratmeter abzusuchen“, so Stefan Redtenbach, Einsatzleiter der Bergrettung.