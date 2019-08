Die Pinzgauerin, die ihre Meisterprüfung schon mit 19 ablegte, mag es unkonventionell und natürlich: Gut 100 Tonnen unbehandeltes Mehl aus der Stiftsmühle verarbeitet sie mit Freund Jakob und Gesellen Mladen jährlich zu Roggenbrot & Co. – außer am Sonntag werfen sie immer um 0.30 Uhr den Strombackofen an. Vorbereitet wird schon in den frühen Abendstunden. Warum das Ganze? „Für gute Qualität muss der Teig lange liegen. Und die wollen wir liefern.“