Dass Autolenker, die von der Bundeshauptstadt nach Klosterneuburg fahren, kurz nach dem Kahlenbergerdorf eigentlich auf einer Brücke unterwegs sind, wissen viele nicht. Tatsächlich wurde der Unterbau der beiden Fahrspuren in Richtung Niederösterreich aber als Brückenkonstruktion angelegt. Eine Entscheidung, die damals viel Geld gekostet hat, heute aber nicht mehr nachvollziehbar ist. In dieser Mischform von „normaler“ Straße und Hangbrücke liegt aber das Problem: „Die Dehnfuge zwischen den Fahrbahnen ist nicht mehr dicht, Wasser dringt ein und könnte im schlimmsten Fall zu einem plötzlichen Absacken führen“, erklärt ein Sprecher des Wiener Magistrats. Die Sanierung ist also dringend notwendig - und aufwändig. Denn die Fahrbahn liegt mitunter nur einen Meter von den Stromleitungen der Franz-Josefs-Bahn entfernt. „In die bestehende Brücke werden Löcher gebohrt, durch die Steher in den Fels gesenkt werden. Auf diesen wird dann eine Wanne für die neue Fahrbahn gebaut“, heißt es weiter.