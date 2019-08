Raub, Körperverletzung, schwere Nötigung, gefährliche Drohung - die Vorwürfe gegen ein Pärchen, das in Linz den Ex-Freund der 29-jährigen Frau in dessen Wohnung zusammengeschlagen und beraubt haben soll, wiegen schwer. Die beiden Verdächtigen sitzen in U-Haft.