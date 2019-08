Viel Unmut herrscht derzeit in einer Wohnanlage am Babenbergerring von Wiener Neustadt. Die Bewohner mussten am Freitagvormittag mit ansehen, wie rücksichtslose Handwerker die Idylle ihrer Grünflächen zerstörten. Selbst die Vogelnester wurden dabei nicht verschont. Der Auftraggeber bittet um Entschuldigung ...