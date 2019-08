Dass die drei Teenagerinnen aus Oberwart sich für die Teilnahme an der Adobe-Weltmeisterschaft in den USA qualifizieren konnten, kam nicht von ungefähr. Denn ihre Schule, die HBLA in Oberwart ist die erste und derzeit auch einzige Einrichtung in Österreich, die eine spezielle Ausbildung anbietet. Hier können sich Schüler im Unterricht für das „Adobe Certified Associate“-Programm, kurz ACA, zertifizieren lassen. „Dadurch werden Fertigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit der Adobe-Software in den Bereichen digitale Kommunikation sowie der Erstellung von Design nachgewiesen“, so Direktor Aristoteles Papajanopulos, der naturgemäß stolz auf seine Schützlinge ist.