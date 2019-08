Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man die Altstadt möglichst verkehrsgerecht gestalten: 1953 riss man Häuser am Ende der Getreidegasse weg, damit man einen Durchbruch von der Münzgasse in die Griesgasse schaffen konnte. Neubauten durften nicht höher sein als das erste AVA-Haus (Getreidegasse 50), in dem heute das Restaurant Carpe Diem untergebracht ist. Nur ein Jahr danach, 1954, der nächste Aufreger mitten in der Stadt: Architekt Josef Becvar (1907–1984) errichtete – zwei Jahre bevor der das Hotel Europa beim Bahnhof baute – direkt vor der damaligen Realschule am Hanuschplatz einen modernen, einstöckigen Glaspavillon, den die Salzburger bald „Mississippidampfer“ nannten.