Verankerung auch in Bundesverfassung

Des Weiteren wurde gerade erst am 2. Juli im Nationalrat einstimmig beschlossen, den Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung stärker in der Bundesverfassung zu verankern. Deshalb will LH Stelzer evaluieren lassen, ob das Wasserrechtsgesetz des Bundes noch ausreicht, um diese Schutzziele zu verwirklichen. Stelzer. „Die Sicherung für die heimische Bevölkerung muss immer an erster Stelle stehen.“