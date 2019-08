Rund 13.000 Reisebusse steuern jährlich das Innsbrucker Stadtzentrum an. Um (wohlfeile) 35 Euro Tagesgebühr parken sie oberirdisch am Fennerparkplatz und lassen dort die Touristen ins Stadtzentrum strömen. Die derzeit genutzte Fläche wird aber für den MCI-Neubau gebraucht. Im Zuge dessen hätten die ca. 45 Busse, die derzeit Platz haben, in eine Garage unterhalb des Fußballplatzes übersiedelt werden sollen.