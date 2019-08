Bestandsrecht für die sozialistische Jugend

Geht man aber noch weiter in der Geschichte zurück, wird es spannend: Denn mit Kaufvertrag vom 17. Oktober 1951 haben die damaligen (restituierten) Eigentümer des Hotels Post in Weißenbach eine 16.000 Quadratmeter große Wiese an das Land Oberösterreich, damals mit LH Heinrich Gleißner, ÖVP, an der Spitze, verkauft. Dies unter der Auflage, das Bestandsrecht der Sozialistischen Jugend für 99 Jahre zu übertragen, gegen einen jährlichen Anerkennungszins von 25 Schilling - siehe Ausriss.