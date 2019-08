Der Italiener Andrea Dovizioso hat das MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewonnen. Der Ducati-Pilot setzte sich am Sonntag nach einem packenden Zweikampf mit Weltmeister Marc Marquez in einem knallharten Finish durch. Nach dem Rennen verriet der Superstar aus Spanier, warum er am Ende doch noch überholt wurde.