Ein Brand wütete am Samstag Abend in einem Wohnhaus in Tobadill. Das Feuer brach in der Garage aus und breitete sich rasch über die komplette Fassade aus. 95 Mann der Feuerwehr standen beinahe 20 Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand, doch das Haus ist vorerst unbewohnbar. Ein ganzes Dorf hilft nun zusammen.