343 Drogenpakete in vier Mägen gefunden

Alleine schon aufgrund ihrer offensichtlichen Nervosität entschlossen sich die italienischen Beamten schließlich, das Quartett und dessen Gepäck genauer unter die Lupe zu nehmen. Vorerst (abgesehen von acht sichergestellten Mobiltelefonen und 1410 Euro in bar) wenig erfolgreich. Was sich allerdings nach einem folgenden Krankenhaus-Besuch in Brixen inklusive Röntgenuntersuchung ändern sollte: Nicht weniger als insgesamt 343 kleine Drogenpakete wurden schlussendlich in den Mägen der Nigerianer entdeckt.