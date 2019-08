Eine Italienerin (49) kam am Sonntag bei der Fahrt mit einem so genannten Mountaincart (Dreirad) in Fügenberg zu Sturz und zog sich dabei unter anderem eine Rissquetschwunde oberhalb des linken Auges zu. Die Frau hatte Glück im Unglück: Ein zufällig vorbeikommender Jäger half der Verletzten und brachte sie ins Tal.