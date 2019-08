Auf dem Tempelberg in Jerusalem sind am Sonntag bei Zusammenstößen zwischen palästinensischen Gläubigen und der israelischen Polizei Dutzende Menschen verletzt worden. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond sprach von 61 verletzten Palästinensern, die israelische Polizei zählte vier Verletzte in ihren Reihen. Die Auseinandersetzungen brachen aus, weil am Sonntag das muslimische Opferfest Eid al-Adha mit dem jüdischen Trauertag „Tischa Beav“ zusammenfiel und Angehörige beider Religionen am Tempelberg beten wollten.