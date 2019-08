„Der junge Urlauber aus Deutschland war gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad auf einer abschüssigen Straße in Döbriach in Richtung Ortszentrum unterwegs, als er aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und gegen die Terrassenverglasung eines Gasthauses prallte“, schildert ein Polizist. Durch die Wucht des Aufpralls durchschlug der Neunjährige samt Fahrrad die Verglasung und stürzte in den rund eineinhalb Meter tiefer gelegenen Gastraum, in dem gerade Gäste frühstückten.