Um sich nicht wie vor zwei Jahren in Spielberg auf eine Entscheidung in der letzten Kurve einlassen zu müssen, startet Marquez drei Runden vor Schluss seine Attacke. Zwischen dem Schräglagen-Weltrekordler und dem Vizeweltmeister ging es hin und her, und am Ende kam es dann doch so, wie von Marquez nicht gewollt. Dovizioso stach in der letzten Kurve (10) innen hinein und ließ einen verdutzten Weltmeister zurück. Vor zwei Jahren hatte dieser selbst versucht, dort an „Desmodovi“ vorbeizukommen und war gescheitert.