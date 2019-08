In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der „Kronen Zeitung“. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 12. August 2015 knackt ein glücklicher Wiener den Fünfach-Jackpot und darf sich über den unglaublichen Betrag von 9,653.151 Euro und 70 Cent freuen.