Am frühen Sonntagmorgen war der Einheimische mit seiner Frau und einem Freund in Obsteig vom Marienbergjoch in Richtung Marienbergspitzen unterwegs. Der Aufstieg erfolgte dabei laut Polizei über teilweise nicht markiertes, unwegsames und felsiges Gelände. Der 47-Jährige, der als letztes der Gruppe marschierte, hielt sich im Zuge dieses Aufstiegs an einem Stein fest - der plötzlich aus der Felswand brach. „Der Mann verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte zwischen 100 und 120 Meter über eine Rinne ab“, schildert die Polizei. Er wurde schwer verletzt.