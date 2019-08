„Jetzt heißt es gut regenerieren und die Vorbereitung auf den Austrian hansgrohe Cup am Salzburgring am kommenden Sonntag zu starten“, sagte Hirschbichler, der am Sonntag der schnellste Salzburger war. Zweitschnellster war ein alter Bekannter: Pauli Lindner. Der Routinier triumphiert in der Marathon-Klasse und blieb in 27:38 Minuten nur 41 Sekunden hinter Hirschbichler.