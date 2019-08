Das als Nummer 23 gesetzte ÖVV-Duo profitierte von einer im Halbfinale an der Site von Piotr Kantor erlittenen Blessur des Polen Bartosz Losiak. Sowohl in Wien, als auch im EM-Gruppenspiel in Moskau hatten die Österreicher das polnische Duo aber besiegt. Nicht zuletzt auch der Achtelfinalsieg über die als Nummer zwei gesetzten Weltmeister Wjatscheslaw Krasilnikow/Oleg Stojanowski am Freitag hatte den Weg zur Medaille geebnet.