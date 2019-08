Der Donnerstag verläuft in der Osthälfte den ganzen Tag über recht sonnig - von Westen her ziehen aber wieder mehr Wolken auf. Von Vorarlberg bis Salzburg und Osttirol muss am Nachmittag mit dem einen oder anderen Schauer gerechnet werden, die in Einzelfällen auch gewittrig sein können. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus Südost, von Westen her setzt sich aber böiger Westwind durch. Frühtemperaturen: neun bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 20 bis 30 Grad, wobei es im sonnigen Osten am wärmsten wird.