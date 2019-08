Noch immer ist Ducati mit drei Siegen in drei Renen in Spielberg ungeschlagen. Márquez startet heute aber den Frontal-Angriff auf die rote Super-Serie. „Das ist echt eine Schande“, sagte Marc über seine Sieglos-Serie in Österreich zur „Krone“. In allen anderen Rennen des Jahres geht es für Márquez vorrangig um Punkte für die WM-Krone. Da ist ihm ein sicherer zweiter Platz oft wichtiger als ein riskanter Angriff auf die Spitze. Nicht heute! Experten meinen sogar: „Für den ersten Spielberg-Sieg wird er, wenn nötig, sogar einen Ausfall riskieren.“