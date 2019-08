Fans in Sorge um Klaus Eberhartinger: Während des EAV-Konzerts auf der Burg Clam am Samstag ist der Frontmann der Kultband von der Bühne gestürzt. Der 69-Jährige soll sich laut „Krone“-Informationen dabei mehrere Rippenbrüche zugezogen haben und derzeit im Spital in Linz in Behandlung sein. Nach dem Sturz kam Eberhartinger sogar noch tapfer zurück auf die Bühne und verabschiedete sich, das Konzert konnte er aber nicht mehr fortsetzen, wie eine Besucherin des Austropop-Gipfels krone.at schilderte.