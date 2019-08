Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein bislang unbekannter Motorradfahrer in der Nacht auf Sonntag mit der Wiener Polizei geliefert. Der Mann brauste mit bis zu 160 Stundenkilometern durch Wien-Simmering, ignorierte an mehreren Kreuzungen das Rotlicht und gefährdete sich, seinen Beifahrer und vor allem andere Verkehrsteilnehmer massiv. Obwohl die Polizei mehrere Warnschüsse abgab, gelang dem Raser und seinem Begleiter am Ende die Flucht.