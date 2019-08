Erste Präsidentin des Verfassungsgerichtshof

Erste zu sein, ist für die disziplinierte Wienerin nichts Neues: Das Studium beendete sie in Mindestzeit, mit nur 25 Jahren legt sie die Richteramtsprüfung ab, mit 28 wird sie schon Staatsanwältin, mit 40 erste Generalanwältin, danach erste Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs, 2018 dessen erste Präsidentin. Sie erinnert sich an ihre Anfänge: sie als einzige Frau unter vornehmlich älteren arrivierteren Herren in dunklen Nadelstreif-Dreiteilern: „Die haben sicher gedacht: Was will diese junge Frau? Ich hab mich deswegen extrem anstrengen müssen.“ Um die Dienstbesprechungen etwas aufzulockern, führt sie Kaffeerunden ein: „Da stand ich dann mit zwei Kaffeekannen, eine in der linken und eine in der rechten Hand. Ein bisschen Humor hilft immer.“