Am Samstag ist Jeffrey Epstein in seiner Zelle in einem Gefägnis in Manhattan tot aufgefunden worden. Er hatte sich in der Nacht zuvor erhängt. Als die „New York Times“ darüber berichtete, der wegen Missbrauchs von minderjährigen Mädchen, Sexhandels und Verschwörung zum Sexhandel angeklagte Unternehmer sei nicht unter Selbstmord-Aufsicht gestanden, kochten im Netz die Verschwörungstheorien hoch. Einer, der sich rege an den Gerüchten um den Suizid des Milliardärs beteiligte und auf die Familie Clinton deutet, ist Donald Trump, US-Präsident und ein alter enger Freund Epsteins.