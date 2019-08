Vor mehr als 30 Jahren kam es im Westen der Ukraine zu einer Katastrophe, welche bis heute noch Auswirkungen hat: die Atomkatastrophe von Chernobyl. Auch wenn die Nachwirkungen noch bis heute in der Umgebung zu sehen sind, gibt es die Möglichkeit die Zone, welche mittlerweile zu einem Naturschutzgebiet erklärt wurde, zu besuchen und in die Geschichte einzutauchen. Das dachte sich auch Manuel C. und machte sich auf die Reise nach Chernobyl und in die nahegelegene Stadt Pripyat und schickte uns von seinem Urlaub einige Schnappschüsse aus dem Gebiet rund um den havarierten Atomreaktor.