Laut „ScienceAlert“ ist der Einschlag eines Boliden - so bezeichnet man einen Meteor, der während des Eintretens in die Atmosphäre explodiert - an sich kein seltenes Ereignis. Dass eine solche Explosion allerdings auf Video festgehalten wurde, begeistert Astronomen weltweit. „Ich habe so etwas wie das noch nie zuvor gesehen“, wird etwa Jonti Horner von der Universität von South Queensland in Australien zitiert.