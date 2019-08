Auf den Straßen von Benin

In der Oststeiermark fühlt sich der Neue, der einst auf den Straßen von Benin das Fußballspielen gelernt hat, schon pudelwohl, ist bestens integriert. Was auch an seinem Sprachentalent liegt. Fast fließend spricht der 22-fache Teamspieler Deutsch. „Ich rede mit meinen Mitspielern, lese viel und schaue nur deutschsprachiges Fernsehen. Nur wenn du die Sprache beherrschst, kannst du deine beste Leistung bringen. Außerdem sitze ich bei meinem Sohn Kylian, der in die zweite Klasse kommt, bei den Hausaufgaben dabei. So lernen wir beide“, schmunzelt Dossou.