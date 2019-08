In seiner Festrede griff auch Juncker diesen Ansatz dezidiert auf. „Man muss Europa von den Regionen her denken und verstehen“, sagte er. Der Region Tirol streute er Rosen: „Tirol nimmt eine Vermittler- und Brückenbauerrolle ein“, so Juncker. Darüber hinaus herrsche in Tirol „Hausverstand in konzentrierter Form vor“, fügte der Noch-Kommissionspräsident hinzu.