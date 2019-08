Hieß es beim Eröffnungsspiel zwischen Liverpool und Norwich, bei dem Tormann Alisson eine Wadenverletzung erlitt und für den UEFA-Supercup am Mittwoch in Istanbul gegen Chelsea ausfällt, noch „Mattscheibe“, so kam der erstmals in Englands höchster Spielklasse eingesetzte Videobeweis gestern im London Stadium, wo Manchester City durch Tore von Brasiliens Nationalspieler Gabriel Jesus (25.), Raheem Sterling (51., 75., 91.) und Sergio Agüero (86., Foulelfer) über West Ham mit 5:0 hinwegfegte, so richtig ins Schwitzen. Dreimal musste eine Entscheidung mittels „VAR“ gefällt werden. Sehr zum Ungunsten der Zuschauer. „Der VAR wird den englischen Fußball ruinieren. Es tötet die Freude. Es hilft auch nicht, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen“, schrieb einer der Fans.