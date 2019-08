„Nehmen eine Auszeit von einander“

Die Fragen der Fans, ob alles in Ordnung sei, beantwortete sie nicht. Bis dann ihr Sprecher auf Anfrage des Magazins „People“ die traurige Nachricht verbreitete: „Sie haben sich als Partner und Individuen weiterentwickelt und verändert. Deshalb haben sie sich entschieden, dass es am besten für sie ist, sich auf ihre Karrieren und sich selbst zu konzentrieren. Sie haben beschlossen, dass sie beide weiterhin fürsorgliche Eltern für alle ihre Haustiere sein werden, während sie in aller Liebe eine Auszeit von einander nehmen. Bitte respektieren Sie den (Trennungs)-Prozess und die Privatsphäre.“