Wir missachten die Stadionverbote der Bundesliga – und das ganz bewusst!“ Dieses Hammer-Geständnis von BW-Linz-Geschäftsführer Christian Wascher gegenüber der „Krone“ nach dem 1:0-Sieg dank dem Tursch-Goldtor (86.) in Steyr wird dafür sorgen, dass das OÖ-Derby nicht nur als Unkick in Erinnerung bleiben wird. Nachdem sich Vorwärts-Vize Michael Obermair ja während des Zweitliga-Spiels auf Viertliga-Niveau aufgrund Problemen mit Blau-Weiß-Anhängern empört hatte: „Unglaublich, was die für eine Fan-Kultur haben!“ Bitterböser Nachsatz: „Aber der Fisch fängt ja bekanntlich am Kopf zum Stinken an“