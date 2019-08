Die Hoffnung hat man, ganz klar. Die Jungs müssen aber verstehen, dass sie in Vorleistung gehen müssen, um Ansprüche erheben zu können. Unser Anspruch ist natürlich, möglichst viele in die Bundesliga zu Salzburg zu bringen. Hier sind wir ganz am Anfang. Denn das alles ist nicht planbar.