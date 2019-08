Verstärkte Kämpfe in Aden

In Aden kommt es seit Mittwoch zu verstärkten Kämpfen zwischen Truppen der international anerkannten Regierung und den Separatisten vom sogenannten südlichen Übergangsrat (STC). Diese wollen sich vom Nordjemen abspalten und einen eigenen Staat gründen. Der Präsident und die meisten seiner Minister arbeiten Berichten zufolge allerdings aus Riad in Saudi-Arabien.