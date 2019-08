Gerhard Struber (Trainer WAC): „Wir stehen jetzt mit leeren Händen da. Wir müssen in einigen Phasen noch klarer, konzentrierter werden. Das Spiel hätte in unsere Richtung kippen können, wenn wir in diesen Phasen schärfer in unserem Spiel gewesen wären. Es waren Situationen, wo uns Haaland mit einer Wucht begegnet ist, die kaum zu verteidigen war. Diesen Jungen zu kontrollieren war nicht einfach. Ich muss meinen Jungs ein Kompliment machen, aber in Details müssen wir besser werden. Jetzt gilt es, auch Ergebnisse zu bringen, das wollen wir in den nächsten Wochen auch.“