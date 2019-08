Gegen 11.30 Uhr musste der junge Brite im Bereich eines Weiderostes sein Fahrrad voll abbremsen. Er stürzte dabei über den Lenker und fügte sich dabei trotz Helm neben Kopfverletzungen, Verletzungen an der rechten Schulter, Abschürfungen an den Knien und an den Händen zu. „Nach der Erstbergung durch die Bergrettung Scheffau am Wilden Kaiser wurde er von der Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert“, heißt es von Seiten der Polizei.