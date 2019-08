Bernd Zobel, ehemaliger Trainer der alpinen Skifahrer im In- und Ausland sowie des Skibobverbandes, verstarb am Freitag während eines Hotelaufenthaltes am Nassfeld. Laut Polizei wurde der 70-jährige gebürtige Hermagorer von Angestellten im Aufenthaltsbereich der Anlage gefunden.