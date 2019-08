Rüde Polizeimethoden

Der mehrmaligen Bitte des Tirolers, doch die österreichische Botschaft zu verständigen, wurde nicht entsprochen. Stattdessen sagte man ihm, dass Österreichs Vertretung in seinem Fall nichts machen könne. Seine Freundin Marina erhielt indessen ein Flughafenverbot und wurde in das Hotel gefahren. Von dort nahm sie sofort Kontakt mit ihrer Mutter Margit Klingenschmid auf. Dank der Unterstützung ihrer Familie und ihres Arbeitgebers konnte sie schon am nächsten Tag nach Ägypten fliegen, um zu helfen. „Dort wurde ich von der Polizei am Flughafen angelogen. Sie sagten zu mir, dass Christian in einem Gefängnis in Kairo sei. Gott sei Dank konnte die österreichische Botschaft aber dann seine Freilassung erwirken.“