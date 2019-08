Was für Rehman fast noch mehr als sein zehnter Turniersieg auf der PSA-Tour zählte, war das gelöste Ticket für die Weltmeisterschaft Ende Oktober in Doha (Kat). „Jetzt habe ich es tatsächlich zum ersten Mal in den 15 Jahren in denen ich auf der Tour bin geschafft, mich für die WM zu qualifizieren. Ich bin wirklich unglaublich überwältigt.“