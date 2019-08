14 Anrainerbeschwerden wegen Lärm durch die Straßenbahn gab es in Summe in der Langstraße in Pradl, in der Schützenstraße im O-Dorf und in der Anichstraße, wo sich ein Anrainer gar zur Klage gegen die Verkehrsbetriebe genötigt sah. Das Verfahren dauerte mehrere Jahre, zum Schluss gab es einen Vergleich. „Wir brauchen nicht länger herumstreiten, wenn wir den Abschnitt sowieso sanieren müssen“, erläuterte Tram-Projektleiter Harald Muhrer.