Schalthäufigkeit war in etwa gleich

Der aktuelle Evaluierungsbericht (Zeitraum Mai 2018 bis April 2019) befindet sich noch in Ausarbeitung und wird spätestens Anfang September vorliegen. Dazu vorab aus dem Büro von Umweltlandesrat Rudi Anschober: „Die Ergebnisse werden in etwa im Bereich der Zahlen der gleichen Periode 2017/18 liegen, da die Schalthäufigkeit von Tempo 100 in etwa die gleiche war.“