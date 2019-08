Hoher Firmenzuschuss

Thomas Diesenreiter vom Dachverband KUPF kritisiert, dass das Land Oberösterreich Rücklagen aus 2017, die der freien Szene zugesagt waren, nicht ausgeschüttet hatte: „Kürzungen gelten nur für uns, für andere nicht“, legt er nach. Während kleine Kunst- und Kulturvereine durch harte Kürzungen vom schleichenden Tod bedroht wären, gibt es nicht nur Budgetzuwächse etwa bei der (geschrumpften) Landesausstellung, sondern auch einen Zuschuss von 600.000 € an Motorradhersteller KTM für eine „Motohall“ in Mattighofen, also eine (museale) Produktpräsentation. Von der Gemeinde Mattighofen fließt noch deutlich mehr hinzu. „Das gehört nicht in Kulturbudgets, sondern muss aus Wirtschaftsförderbudgets kommen“, so Diesenreiter.