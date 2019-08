Bevor am Sonntag (10) das tradtionelle „Climb the Goas“-Rennen von Guggenthal auf den Gaisberg gestartet wird, kam es am Samstag beim Sprint von der Zistelalm auf den Gaisberg zu einem ersten Kräftemessen. Auf der „nur“ 2,63 Kilometer langen Strecke warteten gleich 293 Höhenmeter, was einer durchschnittlichen Steigung von unglaublichen 11,6 Prozent entspricht. „Der Anstieg ist eine echte Wand“, wusste auch Johannes Hirschbichler. Der Weißbacher vom Union Raiffeisen Radteam Tirol hatte erst am Donnerstag beim Zeitfahren in Alkmaar sein EM-Debüt gegeben und sich als 23. sehr anständig aus der Affäre gezogen.