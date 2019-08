Seit heuer neu: Freiwilligenteams

Deshalb gibt es seit diesem Jahr die sogenannten Freiwilligenteams, ein Pool an Menschen also, die man kontaktieren und für kurzfristige Einsätze anfragen kann. Etwa für einen Fahrradausflug mit Klienten der Lebenshilfe.“ So werden häufig auch Berührungsängste abgebaut.